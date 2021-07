Nasrien Cnops bevallen van eerste kindje: «Dit voelt zo ongelofelijk goed»

De 32-jarige NRJ-presentatrice beviel dinsdagavond van een meisje dat luistert naar de naam Aren Van Hoogten. «Vers van de pers en klaar met veel haar. Dinsdagavond, 6 juli, rond kwart voor elf perste ik ons meisje de wereld in. Met haar 3,6 kilogram voor 51,5 centimeter palmde ze meteen ons beider harten in en ja, in alle opzichten is ze perfect. Wonder, Franky noch Guntherina konden op enthousiasme rekenen, dus wordt ze de eerste van haar naam, Aren Van Hoogten», schrijft ze op Instagram.

Geboren papa

«Alle clichés zijn bij deze bevestigd. Wij zijn smoorverliefd en dit voelt zo ongelofelijk goed. En oh boy, mijne vent is geboren om papa te zijn. Welkom pracht», besluit ze.