Nasrien Cnops: «Ik ben één van de weinige vrouwen die echt niet graag zwanger was»

Nasrien Cnops werd op 6 juli voor het eerst mama. De 32-jarige NRJ-presentatrice beviel van een dochtertje dat luistert naar de naam Aren. Op Instagram vroeg iemand haar of er al plannen zijn voor een tweede kindje. «Ik was nog maar net bevallen en ik was al aan het denken aan een tweede. Waarschijnlijk ook omdat Aren zo’n makkelijk baby’tje is. We zijn aan het verbouwen en daar is rekening gehouden met twee kinderkamers, dus er zal er normaal gezien nog eentje bijkomen. Het enige waar ik tegenop zie is die 9 maanden zwangerschap (ja, ik ben één van die weinige vrouwen die echt niet graag zwanger was)», antwoordde ze.

Niet alleen

Al te vaak wordt aangenomen dat vrouwen altijd op een roze wolk zitten tijdens de zwangerschap. Bij Nasrien was dat dus niet het geval, en heel wat volgers herkenden dat gevoel. «Blij dat het eens gezegd wordt dat niet iedereen ‘graag’ zwanger is!», «Weinig vrouwen? Dat denk ik niet, hoor. Nu 38 weken zwanger van eerste kindje en wil op zich graag een tweede, maar zie er nu al tegenop om weer zwanger te zijn», «Oh, I feel you! Zwanger zijn is zo niet leuk, maar mama zijn is wel het leukste dat er is!», en «Je bent zeker niet alleen. Ik vond zwanger zijn verschrikkelijk. Veel kwaaltjes. Maar wat kijk ik er wel naar uit om nog eens zwanger te worden om terug zo een uniek wondertje op de wereld te zetten!», klinkt het onder meer.