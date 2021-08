Nasrien Cnops deelt borstvoedingsfoto: «Leve de plakkende borsten»

Nasrien Cnops beviel een maand geleden van haar eerste kindje, een meisje dat luistert naar de naam Aren. De 32-jarige NRJ-presentatrice geeft haar dochter borstvoeding en beseft dat dat niet altijd even makkelijk is.

Frustrerend

Ze deelde op Instagram een foto waarop ze borstvoeding geeft en legt uit hoe ze dat tot nu toe ervaarde. «De borst geven, borstvoeden, zogen, moedermelk geven. Dat is niet allemaal rozengeur en maneschijn. En ja, dat is soms vermoeiend. En ja, dat doet wel eens pijn. En ja, geregeld heb ik er echt geen zin in. En ja, dat plakt en vaak hangt alles vol melk. En ja, Aren hapt regelmatig niet goed aan en dat is dan heel frustrerend».

Trots

«Maar... Het is week van de borstvoeding, World Breastfeeding Week, en dat vieren Aren, Gunther en ik met plezier. Ja, het is ongelofelijk mooi om onze dochter zo gelukzalig aan mijn borst te zien hangen. Haar buikje vullend met de gouden melk die uit mijn lichaam komt. Ik geef haar de benzine om gezond te zijn, om te groeien en om groot en sterk te worden. Dus ben ik trots dat ik borstvoeding geef? Ja. Word ik er altijd vrolijk van? Neen. Maar ben ik blij dat ik de keuze gemaakt heb? Zeker wel. Leve de plakkende borsten en olé voor het vrouwelijke lichaam», schrijft ze.