Na alle #MeToo-controverse: Woody Allen kondigt zijn pensioen aan

De 86-jarige Amerikaanse regisseur Woody Allen zal geen films meer maken. Dat vertelde hij aan de Spaanse krant La Vanguardia. Op dit moment filmt Allen nog zijn laatste en vijftigste film in Europa, daarna gooit hij de handdoek in de ring. Zo eindigt Allen zijn filmcarrière als een persona non grata , nadat hij onder meer beschuldigd werd van kindermisbruik.

In de Spaanse krant La Vanguardia zegt Allen dat hij na zijn vijftigste film gaat stoppen met filmmaken. Hij zal zich daarna vooral toeleggen op schrijven. Hij maakte verder bekend dat zijn vijftigste film zich volledig zal afspelen in Parijs en vergelijkbaar zal zijn met ‘Match Point’: «spannend, dramatisch en erg sinister.»

Allen filmt nu steeds vaker in Europa, nadat hij nog maar weinig steun ontvangt in de Verenigde Staten. Zo werd ook zijn vorige films ‘Rifkin’s Festival’ (2020) volledig opgenomen in Europa en werd die slechts in beperkte mate vertoond in de Verenigde Staten.

#MeToo

De film daarvoor, uit 2019, ‘A Rainy Day in New York’ werd wel nog gefilmd in de Verenigde Staten, op het moment dat de controverse rond de figuur Woody Allen losbrak onder de #MeToo-beweging. Toen werd de rechtszaak waarvoor Allen werd vrijgesproken in 1992 opnieuw opgerakeld. Allens adoptiedochter Dylan Farrow beschuldigde er de regisseur van dat hij haar seksueel misbruikt had toen ze zeven was. In 2017, volop in de golf van #MeToo, kwam die rechtszaak opnieuw in opspraak, en distantieerden verschillende acteurs uit ‘A Rainy Day in New York’, waaronder Timothée Chalamet en Selena Gomez, zich van de regisseur. Distributeur Amazon besloot om de film niet langer uit te brengen, waarop Allen een rechtszaak aanspande van 68 miljoen dollar. Amazon en Allen kwamen later tot een schikking.