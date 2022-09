Ann Van den Broeck heeft goed nieuws over haar strijd tegen borstkanker

Begin augustus deelde Ann Van den Broeck mee dat ze aan borstkanker lijdt. Ze startte meteen een behandeling met chemotherapie en intussen heeft ze de eerste fase goed doorstaan. Meer nog: de behandeling slaat aan. «Eergisteren sprong ik een gat in de lucht en dronk ik een alcoholvrij coupeke omdat ik gisteren mijn twaalfde én laatste Taxol-chemo kreeg toegediend! Einde van een eerste fase in dit pittige proces. En er is nóg goed nieuws: Ik heb de motherf*cker bij zijn pietje. De tumor is al fel verkleind!», schrijft ze op Instagram.

Tweede fase

Voorlopig heeft de 45-jarige zangeres, buiten zware vermoeidheid, geen last van andere bijwerkingen. Toch heeft ze nog een lange weg af te leggen. «Maar we zijn er nog niet... Op naar de tweede fase: vier tweewekelijkse AC chemo’s. Deze zijn zwaarder, dus ik hoop stiekem dat mijn superpowers ook hier hun werk blijven doen. Ik verwacht me aan het ergste, dan valt het misschien wel mee», luidt het.

Steun

Ze geeft ook mee dat ze enorm veel steun krijgt van haar omgeving. «De afgelopen periode heb ik mezelf kunnen optrekken aan mijn steun en toeverlaat Stany Crets. Ook haalde ik enorm veel energie uit mijn collega’s bij Mamma Mia. Deze show gaf me de mentale boost om weer verder te kunnen. Hoe sla ik mij hier door? Naar mijn lichaam luisteren en veel rusten, slapen, ook blijven bewegen, af en toe iets leuks doen met vrienden, een doel zoeken waar ik me aan kan optrekken, werken wanneer het kan, bloemen en cadeautjes van de liefste familie, vrienden en collega’s ontvangen, en veeeeeel liefde... De juiste balans bewaken en niet doemdenken», besluit ze.