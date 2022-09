Lesley-Ann Poppe bewijst met foto dat ze topless zont in Ibiza: «Gewaagd, maar sexy!»

Lesley-Ann Poppe durft weleens halfnaakt te zonnen in Ibiza, zo onthulde ze onlangs. Nu deelt ze er ook enkele foto’s van. «Wow, Lesley-Ann!», wordt er gereageerd.

Enkele weken geleden gaf Lesley-Ann Poppe toe dat ze weleens monokini durft te zonnen, maar niet in Vlaanderen omdat mensen haar daar herkennen en foto’s op sociale media zouden kunnen plaatsen. In Ibiza doet de 43-jarige zakenvrouw dat wel, zo bewijst ze met twee kiekjes waarop ze zonder bovenstukje van de zon geniet. «In het buitenland neem ik het risico, want ik heb een hekel aan tan lines. Ik draag graag een rugdecolleté», legde ze eerder uit.

Stijlvol

Haar volgers zijn aangenaam verrast. «Zeer mooi. Spijtig dat de zomer voorbij is», «Gewaagd, maar sexy!», «Superleuke foto», «Wow, Lesley-Ann!», «Godin», «Knapperd», en «Stijlvol», lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om beide foto’s te bekijken.