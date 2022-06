Lesley-Ann Poppe krijgt kritiek op foto: «Ik had je tepelpiercings liever niet gezien»

De Antwerpse zakenvrouw vertoefde onlangs in de Nederlandse stad Den Haag. Ze droeg een elegant kleedje onder de warme lentezon en deelde er enkele kiekjes van op Instagram.

Jaloers

Daar wordt er verdeeld gereageerd. De meeste mensen overladen de 43-jarige mama met complimenten, al betreurt een enkeling dat je haast niet naast haar tepelpiercings kan kijken. «Ik had je tepelpiercings liever niet gezien, maar verder ben je een mooi mens», «Heb je het koud?», «Ik denk dat er wel eentje een beetje jaloers is», «Knap kleedje, je staat er beeldig mee», en «Wondermooie vrouw», lezen we onder meer in de reacties.