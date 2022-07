Lesley-Ann Poppe hekelt kritiek op tepelpiercings: «Waarom zou ik ze moeten verbergen?»

Lesley-Ann Poppe deelt op Instagram regelmatig foto’s waarop ze in bikini poseert. Op sommige kiekjes zie je dan ook dat ze in beide borsten tepelpiercings heeft. Dat lokte al heel wat kritiek uit bij haar volgers. «Ik had je tepelpiercings liever niet gezien, maar verder ben je een mooi mens», en «Amai, hoe loop jij er nu bij? Je wil serieus genomen worden als zakenvrouw en dan loop je rond met van die tepelpiercings!», klonk het onder meer al.

Vrouwonvriendelijk

De Antwerpse zakenvrouw begrijpt die verontwaardiging niet. «Ik vind het absurd dat mensen daar anno 2022 nog zo’n heisa over maken. Dat is toch maatschappelijk totaal niet relevant?! Voor mij zijn die piercings vergelijkbaar met mijn oorbellen of navelpiercing. Het zijn evengoed juwelen. Komaan zeg. Ik vind het trouwens ook heel vrouwonvriendelijk dat ik daar zo’n commentaar op krijg. Mocht ik een man zijn, er zou geen haan naar kraaien. En die zou dan nog in bloot bovenlijf rondlopen», vertelt ze in TV Familie.

Vooral zichtbaar in zomer

De 43-jarige mama heeft de piercings nog niet zo heel lang. Dat zou het een en ander kunnen verklaren. «Ik heb ze na het einde van vorige zomer laten aanbrengen. Maar in de herfst en winter draag ik truien. Misschien is het mensen daardoor niet eerder opgevallen. Onder een kleedje of topje zijn ze zichtbaarder. Nu, ik zie alleszins niet in waarom ik ze zou moeten verbergen. Ik voel me er goed bij», klinkt het.

Modetrend

Vulgair vindt Lesley-Ann haar tepelpiercings in ieder geval niet. «Het gaat hier wel over míjn tepels, hé. Daar doe ik toch mee wat ik wil? Da’s iets waar niemand anders zich mee hoeft te moeien. Er zijn ook heel wat Hollywoodsterren met tepelpiercings: Kylie en Kendall Jenner, Bella Hadid... Ik zie het dus ook als een modeding», legt ze uit.

Kritiek op figuur

Uiteindelijk ergeren mensen zich aan wel meer dingen dan tepelpiercings alleen. «Ach, tegenwoordig hebben de mensen op alles commentaar. Ik trek me daar niets meer van aan. Sinds ik recent opnieuw ben afgevallen, krijg ik ook de kritiek dat ik te mager ben. Sommigen vonden mij mooier toen ik wat gevulder was. En nu dit... Ik snap niet waarom mensen daar allemaal hun mening over moeten verkondigen. Ik lig er dus in ieder geval niet wakker van», besluit ze.