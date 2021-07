Laura uit ‘Blind Getrouwd’ over haar nieuwe vriend: «Ik vroeg hem meteen of hij nog eens papa wou worden»

Laura Lieckens, die in ‘Blind Getrouwd’ tevergeefs werd gekoppeld aan Sonny, is al een half jaar samen met haar nieuwe vriend , Yorben. Yorben is papa van een vierjarig meisje, en dat zorgt ervoor dat het ook bij Laura kriebelt ...

Toen de professionele relatie tussen Laura en haar elektricien Yorben veranderde in een liefdesrelatie, kreeg ze er in één klap ook een dochtertje bij. Enthe is het vierjarig dochtertje uit een eerdere relatie van Yorben. Laura noemt Enthe zelf «het mooiste geschenk uit haar leven». «Mijn eerste ontmoeting met kleine Enthe was spannend», zegt Laura in TV Familie. «Ik was echt zenuwachtig. Maar na een halfuurtje zat Enthe al op mijn schoot.»

Op de vraag of Laura het door haar ervaring als plusmama nu ook zelf voelt kriebelen, antwoordt ze bevestigend. «Dat was ook een van m'n eerste vragen aan Yorben: of hij het zag zitten om nog eens papa te worden. Gelukkig antwoordde hij volmondig ‘ja’!»

Samenwonen

Dezer dagen geniet het nieuwe gezinnnetje zichtbaar stralend van een vakantie op Mallorca. “Ik ben gelukkig. Héél gelukkig zelfs», beaamt Laura. Door de moeilijk te overbruggen afstand (Laura woont in Turnhout, Yorben in Zottegem) en de werken aan Laura’s nieuwe stekje wonen de tortelduifjes zelfs al min of meer samen bij Yorben. «En na de werken ga ik waarschijnlijk m'n huis verhuren.»