Laura uit ‘Blind Getrouwd’ is dankbaar dat ze plusmama is: «Het mooiste geschenk uit mijn leven» (foto)

In een openhartig bericht op Instagram uit Laura Lieckens, die we kennen van ‘Blind Getrouwd’, haar dankbaarheid over het feit dat ze plusmama mag zijn. Haar nieuwe vriend Yorben had namelijk al een dochtertje uit een eerdere relatie.

«Exact 25 jaar geleden leerde ik mijn plusmama kennen. Wat onwennig in het begin, maar al snel sloot ik ze in mijn armen», opent Laura haar bericht. «25 jaar later kreeg ik van mijn vriend het mooiste geschenk uit mijn leven. Met een klein hartje maakte ik kennis met een kleine meid, die net zo zenuwachtig was als ik», klinkt het verder.

«Ik beloof u dat ik er altijd voor je zal zijn»

«Maar al snel merkte ik wat voor een liefdevol, dankbaar en warm klein meisje voor me stond. Al snel sloten we elkaar in de armen en heeft ze het grootste plaatsje in mijn hart veroverd. Lieve Enthe, ik beloof u dat ik er altijd voor je zal zijn, dat je op mij kan rekenen wanneer je het nodig hebt en ik je zal steunen in alles wat je doet. Bedankt om van mij de meest gelukkige plusmama ter wereld te maken», aldus Laura.

«Lieve Yorben: dank je wel dat ik deel mag zijn van je liefdevolle gezinnetje. Bedankt om mij het mooiste te geven wat ik me maar kon wensen. Zoals ik altijd al gezegd heb, ik heb voor jullie alle twee gekozen», richt ze zich tot haar nieuwe partner.

Topwijf

Tot slot richt Laura zich nog tot Enthes mama. «Maar ook aan de mama van Enthe, dank je wel om mij vanaf het begin te accepteren, te steunen en mij met het mooiste berichtje te verrassen. Dat laat alleen maar zien wat voor een topwijf je bent. Ik zal dat nooit vergeten. Ik heb bewondering dat jullie er als team voor Enthe staan. Elk koppel dat uiteen is, moet een voorbeeld aan jullie nemen», besluit Laura.