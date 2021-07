Laura uit ‘Blind Getrouwd’ heeft de liefde gevonden: «Hij was mijn elektricien» (foto)

Vorig jaar hoopte Laura de liefde te vinden door mee te doen aan ‘Blind Getrouwd’. Ze werd gekoppeld aan Sonny, maar het werd uiteindelijk niets tussen de twee.

Dochter

De 28-jarige interieurarchitecte heeft nu dan toch iemand gevonden. Ze is sinds kort samen met ene Yorben, die ze kennelijk leerde kennen toen hij als elektricien bij haar langskwam. Hij woont in het Oost-Vlaamse dorp Erpe en heeft een dochtertje van vier jaar. «Jep, hij was eerst mijn elektricien. Ik had geen geld om te betalen, dus heb ik hem in ruil maar in huis gepakt», knipoogt ze op Instagram naast een foto van hun tweetjes.

Handig

Haar volgers zijn erg enthousiast met het nieuws. «Zalig, Laura!», «Veel geluk samen», «Het is je van harte gegund», en «Altijd handig! Ik heb ook een elektricien. Veel geld uitgespaard», klinkt het onder meer in de reacties.