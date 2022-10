Jiri uit ‘Blind Getrouwd’ over seks: «Florence en ik zijn geen preutse types, maar...»

Het is moeilijk te voorspellen hoe het tussen Florence en Jiri gaat aflopen, al is het geen goed teken dat Florence zich nog steeds niet echt aangetrokken voelt tot hem. Jiri blijft echter hoopvol. «Ik dacht er absoluut niet aan om de handdoek in de ring te gooien», klinkt het.

Het gaat nog steeds niet van een leien dakje tussen Florence en Jiri. Het klikt wel tussen hen, maar vooral Florence mist de vonk die nodig is om elkaar nóg beter te leren kennen. «Dat fysieke blok ik liever wat af, tot ik me daar 100% comfortabel bij voel», vertelde ze vorige week. Maar wat vindt Jiri daar eigenlijk van? «Ik vond dat niet zo erg. Ze had me al verteld dat ik echt wel de man ben naar wie ze op zoek is. Maar ze miste dus die aantrekking. Daar kan ik in komen. Ik geloof zelf niet in liefde op het eerste gezicht. Dat is iets dat kan groeien. Voor ons was een basis van vertrouwen en communicatie belangrijk. Florences woorden hebben me dus niet gekwetst», legt hij uit in TV Familie.

Optimistisch

Voor de 35-jarige inspecteur bij de Federale Wegpolitie hoeft dat dus geen spelbreker te zijn. «Ik bleef daar ook in geloven en ben er blijven voor gaan. Ik dacht er absoluut niet aan om de handdoek in de ring te gooien. Alles zat goed tussen ons. Enkel het gebrek aan aantrekking was een rem», klinkt het.

Niets forceren

Van zijn kant is de aantrekking naar Florence toe wél groot. «Zeker en vast. En niet alleen qua uiterlijk, ook qua persoonlijkheid. Maar ik probeerde niet halsoverkop verliefd te worden. Enerzijds om Florence niet te forceren, anderzijds om mezelf te beschermen. Ik heb mijn enthousiasme dus wat getemperd», luidt het.

Niet vergelijken

Jana en Christiaan staan op dat gebied al een stuk verder. Of hij dat lastig vindt? «Toch niet. Florence en ik hebben vooral naar onszelf gekeken. En ja, Jana en Christiaan staan verder. Maar van het thema seks staan wij nog een eind verwijderd. Florence en ik zijn geen preutse types, maar voor zo’n stap moeten er aantrekking én gevoelens zijn. Wij zijn absoluut geen mensen voor een onenightstand», besluit.