Lien uit ‘Blind Getrouwd’ openhartig over onzekerheid bij eerste keer seks

Lien Opdebeeck praat in een interview met Flair eerlijk over haar (liefdes)leven. Zo vertelt ze of Joren haar type is en of ze complexen heeft.

Maandag zagen we hoe Lien en Joren in ‘Blind Getrouwd’ in het huwelijksbootje stapten. Hun eerste kennismaking liep vlotjes en spontaan, maar wat was Liens eerste indruk van Joren nu écht? «Ik zag dat Joren zenuwachtig was, maar het was vooral zijn enthousiasme dat me opviel. Ik was direct fan van zijn guitige glimlach en wat ik ook direct opmerkte, was dat hij heel bruin is», zegt ze al lachend in Flair.

Blond en gespierd

De 30-jarige zelfstandig zaakvoerster van koffie- en theebar La-P in Aarschot geeft wel mee dat Joren qua uiterlijk niet echt haar type is. «Mijn vorige vriendjes waren vooral gespierdere blonde mannen. Joren past niet direct in dat plaatje, maar dat hoeft ook helemaal niet. Wat ik wel onmiddellijk zalig vond, is dat hij een familiemens is. Onze ouders hadden zelfs onmiddellijk een klik. Ze stonden al samen op de foto nog voor ik binnenwandelde», klinkt het.

Kleine borsten

Als haar gevraagd wordt of ze complexen heeft over haar lichaam, is Lien héél eerlijk. «Ik heb kleine borsten. Op sommige dagen trek ik me daar niks van aan, maar op andere momenten kan ik me daar wel aan storen. Als ik voor de eerste keer seks heb met iemand is dat telkens een drempel waar ik me overheen moet zetten», vertelt ze.

Billenman

De onzekerheid over haar boezem gaat al terug tot in het middelbaar. «Toen werd ik daarmee gepest. Mijn klasgenootjes kregen sneller rondingen, terwijl dat bij mij niet het geval was. Door ouder te worden, besef je dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt of je grote of kleine borsten hebt, want dat maakt je in mijn ogen geen mooier persoon. Nu zeg ik al lachend dat mijn partner maar een billenman moet zijn», knipoogt ze.

‘Blind Getrouwd’ is elke maandag om 20.35u te bekijken op VTM.