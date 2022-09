Joren uit ‘Blind Getrouwd’ was vroeger samen met BV: «Ik vind het erg dat dit zo opgerakeld wordt»

Joren Dumont, die momenteel te zien is in ‘Blind Getrouwd’, heeft vroeger een relatie gehad met niemand minder dan ex-K3’tje Kathleen Aerts. «Moest het een onbekende dame geweest zijn: geen haan die ernaar kraaide», klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Na tweeënhalf jaar vrijgezel te zijn, schreef Joren zich in voor ‘Blind Getrouwd’. Daar had hij een goede reden voor. «Weer een Kerstmis alleen, dat wilde ik niet. Te confronterend. Tinder en Bumble: ik heb het allemaal geprobeerd, maar ik vond dat te geforceerd. Het ‘Blind getrouwd’-gegeven van ‘Wij hebben al het werk voor u gedaan, hier is uw vrouw en begin er maar aan!’ triggert mij. Wie niet waagt, blijft maagd. Of dat zeggen ze toch», lacht hij in Het Laatste Nieuws.

‘Joren, de man van...’

De 36-jarige bier- en wijnverkoper bij Carlsberg is al jaar en dag bevriend met charmezanger Christoff. Die heeft hem vijftien jaar geleden gekoppeld met Kathleen Aerts. «’Copain, ik heb misschien een goei vrouw voor u gevonden’, zo begon dat. Na een telefoontje spraken we eens af, en uiteindelijk zijn we enkele maanden samen geweest», klinkt het. Toch wil hij daar niet voortdurend aan herinnerd worden. «Moest het een onbekende dame geweest zijn: geen haan die ernaar kraaide. Ik vind het gewoon erg voor mijn vrouw dat dit zo opgerakeld wordt. Ik ga dinsdag heel blij zijn als ik kan opstaan als ‘Joren, de man van...’ - de naam mag ik nog niet zeggen, uiteraard - en niet langer als ‘Joren, de ex van Kathleen’», besluit hij.

‘Blind Getrouwd’ is elke maandag om 20.35u te bekijken op VTM.