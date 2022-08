Pas bevallen Laura uit ‘Blind Getrouwd’ verbaast volgers met foto: «Wow, je buikje is al helemaal weg!?»

Op 7 augustus beviel Laura Lieckens van haar eerste kindje, een jongetje dat luistert naar de naam Eben. Intussen is de 29-jarige interieurarchitecte al uit het ziekenhuis en is haar leven als mama volop begonnen.

Op stap

Zo genoot ze vandaag met haar zoontje van de frisse buitenlucht en deelde ze er een foto van op Instagram. «Wij samen op stap naar de Kempen. Want ook hij zal moeten leren dat zijn mama geen huismus is», schrijft ze erbij.

Mooi lijntje

Op de foto zien we dat haar buikje al zo goed als verdwenen is, iets dat ook haar volgers opgevallen is. «Prachtig zoontje, maar efkes... Hoe goed zie jij eruit zo kort na de bevalling!?», «Wow, je buikje is al helemaal weg!? Je ziet er stralend uit!», «Wat een lijntje en zo een schatje van een zoontje heb je. Alleen maar om fier op te zijn!», wordt er gereageerd.