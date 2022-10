Jana uit ‘Blind Getrouwd’ openhartig: «Seks leek ons een logische stap»

Hun huwelijksreis verliep goed, maar nu zijn Jana en Christiaan terug in het échte leven terechtgekomen. Samenwonen, dus. In Kontich. Niet vanzelfsprekend voor Jana, die in Lokeren woont. «Ik moest dus elke dag twee keer door de Kennedytunnel. Terwijl het anders tien minuten fietsen is naar mijn werk. Dat was wel een dingetje. Ik schrok er serieus van hoe kort mijn avonden plots waren. Maar goed, ik kwam liever thuis bij Christiaan dan dat ik alleen in mijn huis in Lokeren zat. Dat zegt wel iets, hé», vertelt ze in TV Familie.

Innige kus

De 29-jarige kleuterjuf geeft toe dat ze zich meer en meer aangetrokken voelt tot Christiaan. En dat vertaalt zich in affectie. «We zijn niet vies van een kusje of een knuffel en bij het samenwonen is dat nog toegenomen. Tijdens een avondje Netflix zaten we dicht tegen elkaar en hebben we innig gekust. Zoals een écht koppel. Ik was toen helemaal tot rust gekomen bij Christiaan en dat deed enorm veel deugd. Dat fysieke is voor ons allebei erg belangrijk», klinkt het.

Volgende stap

Seksuoloog Wim Slabbinck stelde hen zelfs voor om nóg een stapje verder te gaan. «Na die kus in de zetel voelde ik dat ik klaar was voor die volgende stap. En blijkbaar had Christiaan daar hetzelfde idee over. Seks leek ons een logische stap. Er waren geen issues, onze communicatie zat goed, de aantrekking was er... Dus ja, dan is seks totaal niet vreemd, hé. Maar om te weten of het ervan gekomen is, moet je kijken», besluit ze.