Jana uit ‘Blind Getrouwd’ over eerste nacht met Christiaan: «Ik ben niet preuts, maar dat zou erover zijn»

In een interview praat Jana De Bosscher eerlijk over de fysieke aantrekking die er duidelijk meteen was tussen Christiaan en haar. «Christiaan en ik vonden het totaal niet erg om te kussen», klinkt het.

Jana en Christiaan leken al van bij hun eerste kennismaking een geslaagde match. Tijdens de fotoshoot werd dat gevoel bevestigd, want ze kusten opvallend veel... «Het lijkt op tv precies of we niks anders deden, maar dat zijn momentopnames. Ze hebben ook veel ‘gewone’ foto’s gemaakt. Maar het is waar: Christiaan en ik vonden het totaal niet erg om te kussen. En ja, het blijven huwelijksfoto’s. Als we gelukkig getrouwd blijven, zou het vreemd zijn mochten we geen kusfoto’s hebben», legt Jana uit in TV Familie.

Blote bast

Lichamelijk is de aantrekking er dus al zeker. Dat werd ook meteen duidelijk toen Christiaan in hun hotelkamer zijn blote borst etaleerde. «Goh, da’s niet onaangenaam om naar te kijken, hé. Ik had ook niet verwacht dat hij z’n blote bast al zo snel zou laten zien. Christiaan gaat drie à vier keer per week fitnessen en dat zie je. (...) Het is niet dat het op mijn wenslijst stond. Een sportief karakter wél. Zelf sport ik vier à vijf keer per week. Dan is het fijn als je partner snapt dat je ’s avonds nog even wil trainen», klinkt het.

Condooms

En dan volgde hét moment: hun eerste nacht samen in bed. Op de koop toe hadden haar vriendinnen condooms in haar valies gestoken. «Daar moest ik om lachen, ja. Maar voor alle duidelijkheid: die zijn die eerste nacht niet gebruikt. Ik ben niet preuts, maar dat zou erover zijn. We kenden elkaar nog geen 24 uur! Het was al gek om naast elkaar te slapen», besluit ze.