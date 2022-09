Jana uit ‘Blind Getrouwd’ openhartig: «Bang dat hij meer interesse zou hebben in de andere bruiden»

Jana De Bosscher, die in ‘Blind Getrouwd’ gekoppeld werd aan Christiaan, praat in een interview met Flair eerlijk over haar ervaring. Zo heeft ze het over haar eerste indruk en haar vorige relaties.

Maandag zagen we hoe Jana en Christiaan elkaar voor het eerst ontmoetten en al meteen in het huwelijksbootje stapten. Het was voor Jana een weloverwogen beslissing om op deze manier de liefde van haar leven (mogelijk) tegen te komen. «Ik vind mezelf helemaal niet kieskeurig. Ik heb een lange relatie gehad van vijf jaar, en daar ben ik mezelf wel een beetje in verloren. Ik ben ondertussen drie jaar single en in die periode ontdekte ik wie ik ben én wie ik nodig heb naast mij zodat ik mezelf kan blijven. Ik kan verliefd worden op veel mensen, maar ik weet nu wat ík wil zodat die relatie ook kan blijven duren», vertelt ze in Flair.

Mannelijkheid uitstralen

De 29-jarige kleuterjuf liet zich bij haar eerste ontmoeting met Christiaan ontvallen dat hij «een interessant uiterlijk heeft». «Zijn haar viel me direct op. Dat is lang, krullend en ligt in de gel: dat had ik nog nooit gezien bij een man», lacht ze in hetzelfde blad. Een type heeft ze niet echt, al heeft ze één belangrijke vereiste. «Qua kleur haar en ogen maakt me dat eigenlijk niks uit. Het enige waar ik op uiterlijk vlak wel op val zijn grote mannen die ook mannelijkheid uitstralen. Ik ben nochtans zelf heel klein, maar ik hou ervan om in hun armen weg te duiken», klinkt het.

Dubbel gevoel

In tegenstelling tot de vorige seizoenen van ‘Blind Getrouwd’ feesten de koppels nu samen op één groot trouwfeest. Meer nog, ze gaan zelfs allemaal op huwelijksreis in hetzelfde resort... Daar had Jana toch haar twijfels bij. «Ik had in het begin een dubbel gevoel. Ik ben niet zo zelfzeker en ik had schrik dat mijn man misschien meer interesse zou hebben in een van de andere bruiden. Dat zat de hele tijd in mijn hoofd. Maar als ik de anderen leerde kennen, merkte ik wel dat het fijn is om alles met hen te kunnen delen, want zij zijn de enigen die snappen waar je doorgaat», besluit ze.