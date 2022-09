Jennifer Aniston verbaast volgers met douchevideo: «Je gaat het internet weer breken!»

De Amerikaanse actrice Jennifer Aniston heeft haar eigen haarverzorgingslijn uitgebreid. Om dat in de kijker te zetten, maakte ze een opvallend filmpje waarin ze zelf in de douche staat.

Met ‘Lolavie’ heeft Jennifer Aniston sinds vorig jaar een eigen haarverzorgingslijn. Tot voor kort bestond die uit een leave-in conditioner, een ontklitter en een haarolie. Sinds vandaag komt daar een shampoo en een conditioner bij. Als promo kroop de 53-jarige actrice zelf onder de douche.

Instagramrecord

De video deelde ze op Instagram, waar iedereen overenthousiast reageert. «Je badkamer lijkt het paradijs wel», «Zo mooi zeg, amai mijn ogen!», «Knapste vrouw ter wereld», «Proficiat! Fijn om je te zien stralen», en «Je gaat het internet weer breken!», klinkt het onder meer. Dat laatste is een verwijzing naar oktober 2019, toen Aniston een Instagramaccount aanmaakte en met haar eerste post in een goeie vijf uur tijd één miljoen volgers wist aan te trekken. Dat was meteen goed voor een nieuw record.