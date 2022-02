Dit is de reden waarom Jennifer Aniston nog steeds single is: «Hoe zou je zelf zijn?»

Ze is het volledige plaatje en toch is Jennifer Aniston al enkele jaren vrijgezel. Intimi van de Amerikaanse actrice menen te weten hoe dat komt. «Het is niet meer dan logisch dat Jennifer niet aan een deftige date geraakt», klinkt het.

Jennifer Aniston was van 2000 tot 2005 getrouwd met Brad Pitt en van 2015 tot 2017 met Justin Theroux. Sindsdien heeft de 52-jarige ‘Friends’-actrice geen serieuze relatie meer gehad. Haar goede vrienden Jimmy Kimmel en Courteney Cox weten waar het schoentje knelt, zo onthullen ze in een podcast over liefde en relaties in Hollywood.

Gegeneerd

Talkshowpresentator Jimmy Kimmel (54) herinnert zich immers nog een moment dat het ‘probleem’ illustreert. «Ik had een geweldige blind date voor mijn goeie vriendin Jennifer Aniston geregeld. Met een goeie kennis van de golfclub. Toffe kerel, net zo oud als zij. Knap, succesvol, charmant... Kortom: de ideale gast voor een date. En misschien kon hij haar volgende vlam worden. Maar wat gebeurt er die avond? Ik krijg een berichtje van Jennifer: ‘Ik zal er niet geraken, sorry.’ Ik voelde me gegeneerd tegenover mijn golfmaatje’. Want Jennifer zei een uur voor die date af! En nadien vond ik het nog veel erger, want ik vernam waarom ze niet op date kon. Ze had afgesproken met haar ex-man Justin Theroux. Ze zouden samen thuis naar een oude film kijken! Hoe kan je ooit aan een lief geraken als je je ex-mannen niet kan loslaten?», lezen we in TV Familie.

Concurrentie

Ook ‘Friends’-collega Courteney Cox (57) is van mening dat Jennifers vroegere liefdesleven haar achtervolgt. «Jennifer jaagt mogelijke partners weg. Omdat ze nog altijd te close is met haar exen. Want die bezorgen geïnteresseerde mannen veel stress. Hoe zou je zelf zijn? Begin maar eens te concurreren met iemand als Brad Pitt, Justin Theroux of Vince Vaughn! Allemaal mannen met wie Jennifer nog goed bevriend is en afspreekt. Daar begin je toch niet aan? Dat zijn stuk voor stuk knappe en succesvolle filmsterren. Het is niet meer dan logisch dat Jennifer niet aan een deftige date geraakt», vertelt ze.

Man met karakter

Volgens Courteney is de ideale man voor Jennifer dan ook niet makkelijk te vinden. «Dat zal iemand moeten zijn die héél stevig in zijn schoenen staat en die dus niet geïntimideerd raakt door de glitter en glamour, de beroemdheid en het succes die Jennifers ex-geliefden uitstralen. Maar de vraag is natuurlijk: bestaat zo’n man wel?», besluit ze.