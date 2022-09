Jennifer Aniston heeft grootse plannen en viert dat met een kiekje van onder de douche (foto)

Sinds ze te zien was als Rachel in ‘Friends’ heeft Jennifer Aniston steevast een plekje in ons hart weten te behouden. Waarom weten we niet precies, maar het is gewoon één van die celebs die onze sympathie wegdraagt. Haar kapsel in de cultserie was trouwens al even onvergetelijk en niemand was dan ook verbaasd toen Aniston vorig jaar met een eigen haarverzorgingslijn op de proppen kwam: Lolavie. Nu, één jaar later, is het tijd voor meer.