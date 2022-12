Hoogzwangere ‘Temptation’-Rodanya toont bolle buik: «Klaar om te ontploffen!» (foto)

Rodanya Kelsey is helemaal klaar om te bevallen. Dat deelde ze mee op Instagram met en foto van haar bolle buik.

Met 36 weken op de klok duurt het niet lang meer voor haar tweeling tevoorschijn komt. Het wordt dus nog even spannend afwachten voor Levay Ace (2) en Feyla Mae, de twee kinderen die Rodanya Kelsey heeft met Morgan, met wie ze vier jaar geleden aan ‘Temptation Island’ meedeed. De tweeling in haar buik - een meisje en een jongen - heeft echter een andere papa dan Morgan. Maar de vraag is vooral: wanneer komen ze eraan? Eerder vreesde de 23-jarige Nederlandse brunette immers dat ze de 38 weken zeker niet zou halen.

Laatste loodjes

Ze deelde op Instagram een kiekje van hoe haar buik er op dit moment uitziet. «Klaar om te ontploffen!», knipoogt ze erbij. «Wat blijven ze lekker zitten, goed zeg!», reageert een volger. «Spannend», «Je mag super trots zijn op jezelf dat je ze zo lang mag dragen na de dreigende vroeggeboorte!», «Wauw, zo mooi!», «Zo fijn dat je de 36 weken lekker gehaald hebt!», en «Heel veel succes met de laatste loodjes», klinkt het ook nog in de reacties.