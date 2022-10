Hoogzwangere ‘Temptation’-Rodanya telt af naar bevalling: «Hopen dat mijn buik niet ontploft!» (foto)

Rodanya Kelsey, die in verwachting is van een tweeling, heeft enkele foto’s gedeeld waarop haar bolle buik goed te zien is. «Wat straal je», klinkt het unaniem in de reacties.

Het is intussen bijna vier jaar geleden dat Rodanya Kelsey met haar toenmalige vriend Morgan deelnam aan ‘Temptation Island’. En dat het snel kan gaan, want inmiddels heeft ze samen met hem een zoontje (Levay Ace, 2) en een dochtertje (Feyla Mae) én is ze zwanger van een tweeling - een meisje en een jongen - met haar nieuwe vriend.

Babyshower

De 23-jarige Nederlandse brunette is nu 30 weken in verwachting en voorspelt dat haar tweeling sneller dan gepland ter wereld zal komen. «Gisteren verrast met de babyshower door mijn lieve familie en vriendinnen. Nu is het dan echt de laatste weekjes aftellen, de laatste dingetjes klaarzetten, veel rusten en hopen dat mijn buik niet ontploft», schrijft ze bij enkele foto’s op Instagram.

Laatste loodjes

Wanneer een volger haar vraagt naar de uitgerekende datum, antwoordt ze het volgende. «Ik ben nu 30 weekjes, maar ik heb het vermoeden dat ik dit niet ga volhouden tot 38 weekjes en zij ook niet», klinkt het. Andere volgers overladen haar met complimenten. «Je bent prachtig zwanger hoor, wauw», «Wat zie je er goed uit», «Geniet van je laatste loodjes! Je bent echt supermooi zwanger!», en « Wat straal je! Heel veel succes», lezen we ook.