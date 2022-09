Harry Styles reageert op spuugincident: «Ik was even gaan spugen op Chris Pine, maar ik ben terug» (video)

Na zijn passage op de turbulente première van Olivia Wildes film ‘Don’t Worry Darling’ op het filmfestival in Venetië, heeft Harry Styles zijn tournee weer hervat. Tijdens zijn concert in Madison Square Garden kon de As It Was-zanger het evenwel niet laten om een grap te maken over het vermeende spuugincident.

Het drama dat Hollywood deze week in zijn greep houdt, is ongetwijfeld alle heisa rond de première van ‘Don’t Worry Darling’. Nadat hoofdrolspeelster Florence Pugh geen promo wou maken voor de film en Shia LeBeouf en Olivia Wilde publiekelijk elkaar zwart maakten, was het al duidelijk dat het niet bepaald een gezellige avond zou worden op het filmfestival van Venetië. Maar dat Harry Styles zou spugen op zijn mede-acteur Chris Pine, had niemand zien aankomen.

Die feiten worden dan ook betwist. De entourage van beide mannen benadrukten evenwel dat het louter ging om «een compleet verzinsel en het resultaat van een vreemde online illusie.»

«Ik ben terug»

Tijdens zijn optreden op Madison Square Garden in New York reageert Harry Styles nu ook voor het eerst op het vermeende incident. Tussen twee nummers door zegt de zanger dat hij blij is om weer op te treden. «Het is prachtig om terug te zijn in New York», zei Styles. «Ik ben gewoon even snel naar Venetië gegaan om te spugen op Chris Pine, maar geen zorgen, ik ben terug!».

Styles treedt 15 avonden op in Madison Square Garden, nog tot 21 september.