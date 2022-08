Nooit eerder vertoonde beelden: Harry Styles zingt kattenvals bij eerste ‘X Factor’-auditie (video)

The Beatles werden meer dan één keer afgewezen, J.K. Rowling kreeg maar liefst 12 keer een njet vooraleer haar ‘Harry Potter’-script aanvaard werd en ook Harry Styles, nu een superster van formaat, had een paar kansen nodig om ontdekt te worden. ‘The X Factor’, de Britse talentenjacht waardoor Harry beroemd werd, heeft voor het eerst beelden getoond van de zangers eerste auditie. En die liep niet van een leien dakje.

Bij zijn eerste auditie voor ‘The X Factor’ zong de toen 16-jarige Harry ‘Soul sister’ van Train, maar de popzanger lijkt wel onherkenbaar. Dat Styles vals zingt, is nog een understatement, en dat heeft ook de jury gehoord. Toch besluit jurylid Simon Cowell hem een tweede kans te geven. Harry kiest vervolgens voor een ander nummer: ‘Isn’t she lovely’ van Stevie Wonder, in een acapella versie. Gelukkig voor de ‘Harries’ (de fans van Harry Styles, red.) zingt hun popidool ditmaal een stuk beter, want anders was er van hun held vandaag misschien geen sprake geweest.

In een latere fase van het programma viel Harry alsnog af, maar toen werd hij opgevist om samen met Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson en Zayn Malik de boysband ‘One direction’ te vormen. De groep eindigde uiteindelijk als derde, en scoorde nadien verschillende wereldhits. In 2016 ging ‘One direction’ uit elkaar, waarna verschillende bandleden, waaronder dus Harry Styles, solo gingen.