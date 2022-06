Liam Payne onder vuur nadat hij One Direction-bandlid een «klootzak» noemt

One Direction is al sinds 2015 uiteen, maar Directioner ben je voor het leven. Dat blijkt nog maar eens nu fans hun gal spuwen over de negatieve uitspraken van ex-lid Liam Payne over zijn toenmalige One Direction-bandleden in een interview met de YouTuber Logan Paul. Payne vertelt namelijk waarom hij Zayn Malik niet moet en spreekt ook over een incident waarbij een bandlid hem «tegen de muur wierp.»

De zomer van 2011: Zayn Malik, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan en Liam Payne breken door als ‘One Direction’ met hun aanstekelijke hit ‘What Makes You Beautiful’. De boyband zag eerder nog het licht in 2010 tijdens de talentenjacht The X Factor, en kende een vijfjarige carrière waarbij ze meerdere wereldhits (‘Story of My Life’, ‘Kiss You’, ‘Drag Me Down’) scoorden en talloze harten lieten smelten.

Hun wegen zijn nu al zeven jaar gescheiden, en ieder lid ondernam al eens een poging tot een solocarrière – de een al succesvoller dan de ander. Over het verleden van One Direction wordt meestal met geen woord gerept. Tot nu, in een interview van Logan Paul met Liam Payne. En fans zijn razend, want Payne haalt verschillende keren uit naar ex-leden.

Opvoeding

Zo zegt Payne dat er «veel redenen zijn waarom hij het niet kan vinden met Zayn Malik». Hij zal wel altijd Malik verdedigen zegt hij, door hoe Malik opgevoed is: «Als ik zou meegemaakt hebben wat hij meegemaakt had, hoe hij opgroeide en zo... Mijn ouders ondersteunen mij heel erg, tot het punt dat het soms vervelend is. Zayn is helemaal anders opgevoed op dat vlak», klinkt het. «Je kan altijd naar een man kijken, waar hij staat, en denken: achja, die gast is een klootzak. Maar uiteindelijk...als je begrijpt wat hij meegemaakt heeft om tot dat punt te komen...»

Gigi Hadid

Hij lijkt ook te verwijzen naar een incident waarbij Malik de moeder van zijn ex-vriendin Gigi Hadid beledigd had: «Luister, ik ben het niet eens met zijn acties», zegt Payne. «Ik kan sommige dingen die hij deed niet goedpraten. Ik kan niet aan zijn kant staan daarvoor. Ik kan wel zeggen dat ik het begrijp en dat ik hoop dat hij op een bepaald moment de hulp die wordt aangeboden kan aanvaarden.»

In een ander moment in het interview heeft Payne het ook over woordenwisselingen binnen de band, die soms uit de hand liepen. Zo was er een moment dat «er backstage een ruzie was en dat een bandlid me tegen de muur worp. Ik zei tegen hem ‘als je die handen niet weghaalt, is er een kans dat je ze nooit meer zal kunnen gebruiken», aldus Payne.

Privéleven

Onder het interview reageren vele fans misnoegd. «Dit is waarom ik altijd fan zal blijven van Niall en Harry. Zij zijn tenminste niet problematisch», zegt iemand. Fans zijn «teleurgesteld» en zeggen dat «andere bandleden nooit over Liam zouden praten op die manier, dit is triest.» Tot slot vinden fans het niet door de beugel kunnen dat Payne details over het privéleven van Malik deelt.