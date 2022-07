Hanne Verbruggen over incident: «Het scheelde niet veel of K3 was verongelukt»

Met meer dan dertig optredens zit K3 deze zomer geen seconde stil. Voor nieuwkomer Julia is dat nog een beetje aanpassen, al gaat het tot nu toe goed. «Als je vier dagen na elkaar drie shows per dag moet geven... Dan voel ik aan mijn hele lijf dat ik tot het uiterste ben gegaan en lig ik uit te puffen in mijn bed. Maar dan denk ik wel vol trots: ‘Je hebt het verdorie gedaan, meid’», vertelt de 20-jarige Nederlandse in Dag Allemaal.

Flippen in de auto

Optreden in het ganse land betekent ook dat er heel wat uurtjes in de auto doorgebracht worden. Onlangs liep dat echter bijna fout. «Laatst was er wel even chaos. Er zat plots een grote tor in Marthes haar. Wij begonnen met ons drieën te flippen, waarop onze manager zei dat we rustig moesten blijven. Tot hij zag hoe groot dat beest was, en hij zélf begon te flippen. En hij zat aan het stuur, het scheelde niet veel of K3 was verongelukt», lacht Hanne.

Zelfbescherming

De 28-jarige roodharige zangeres maakte vorige maand bekend dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Marthe en Julia wisten dat uiteraard eerder, al heeft Hanne zo lang mogelijk gewacht om het te vertellen. «Mijn broeken begonnen strak te zitten, dus zei ik subtiel: ‘Ik heb wat veel gegeten, ik ga een knoop openzetten’. Ik wilde het nog even geheimhouden uit zelfbescherming, omdat het nog zo pril was. Maar alles loopt verrassend goed, het enige waarmee ik sukkel, is de vermoeidheid. Eens ik wist dat alles in orde is, heb ik het ze verteld», klinkt het.

Combineren

Het lijkt haast onmogelijk om een kind te combineren met K3, maar Hanne heeft er het volste vertrouwen in dat dat goedkomt. «Sinds ik getrouwd ben met Jorn voelde het zo vanzelfsprekend om aan een kindje te beginnen. Terwijl ik lang heb gedacht dat een kind opvoeden en een K3’tje zijn niet te combineren was. Maar dat is helemaal weggeëbd. Ik dacht: ‘Als ik dat wil, krijg ik dat gebolwerkt’», besluit ze.