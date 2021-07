Fabrizio Tzinaridis reageert scherp op kritiek op ‘De Bachelor’: «Hebben jullie écht niets beters te doen?»

Maandag raakte bekend dat de opvolger van ‘The Bachelorette’ in 2020 op televisie komt. Deze keer hoopt Fabrizio Tzinaridis de liefde van zijn leven tegen te komen in ‘De Bachelor’.

Geen respect

Het nieuws lokte heel wat kritiek uit op sociale media. Enkele voorbeelden: «Wat hij al niet doet om zich belachelijk te maken», «De media-aandacht is weggevallen, zeker?», «Daar zullen niet veel vrouwen op afkomen. Hij heeft geen respect voor vrouwen en ruilt ze vlug in», «Goed zot als je je daarvoor inschrijft. Weet hij dat hij er maar één mag uitkiezen?», en «Wat een zever. Die zoekt geen vrouw, staat alleen graag in de belangstelling. Denk dat hij graag een job op tv wil», klonk het onder meer.

Verontwaardigd

De 28-jarige tattoo-artiest reageert nu in een video op Instagram op de kritiek. «Ik heb mezelf opzettelijk weggehouden van Facebook en heb alleen titels gelezen. Gelukkig. Want blijkbaar worden dit soort reacties bij de vleet gepost door mensen die duidelijk niets beters te doen hebben in hun leven en dat van mij blijkbaar beter menen te kennen dan ikzelf. Ik weet niet of ik daar ‘proficiat’ op moet zeggen of dat ze een ballon willen, maar hebben jullie écht niets beters te doen?», sneert hij.

Negatief zelfbeeld

«Ik kan niet geloven dat iemand kostbare tijd gebruikt om iemand anders de grond in te boren of hun – jammer genoeg – negatieve zelfbeeld op mij te reflecteren. Probeer wat je wilt, het gaat mij niet raken. Op geen enkele manier. Ik zit al te lang in deze industrie. Ik heb al te veel bagger over mij heen gehad. Ik heb mij dat heel vaak aangetrokken, maar geloof mij: de positiviteit die ik hier uit haal en uit de mensen die het wel goed voorhebben, kan je niet overtreffen», besluit hij.