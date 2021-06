‘Temptation’-Fabrizio openhartig over zware periode: «Het had ook anders kunnen aflopen met mij»

Fabrizio Tzinaridis, die we nog kennen uit ‘Temptation Island’, vertelt in een openhartig bericht op Instagram dat hij het erg moeilijk heeft gehad de laatste jaren. Toch is hij blijven volhouden en komt hij nu zelfs met een eigen cosmeticalijn. «Ik schaamde me dood, maar ben blijven knokken», klinkt het.

Fabrizio Tzinaridis heeft diep gezeten. Heel diep. Niet alleen door de coronacrisis, maar tevens door andere factoren. De 28-jarige tattoo-artiest deelt nu zijn beklijvende verhaal op Instagram. Zo vertelt hij onder meer dat hij pech heeft gehad met zijn boekhouder. «Dat ik dit zou delen, had ik enkele maanden geleden nooit gedacht maar... Ik snap dat mijn reactie voor de buitenwereld misschien wat overdreven lijkt, maar ik kan jullie met eerlijkheid zeggen dat ik erg diep heb gezeten de laatste jaren/maanden. Mijn dichte kringen kennen het verhaal. 2019: Mijn oude boekhouder bleek niet eens een boekhouder te zijn en had met papieren geknoeid. Rechtszaken, advocaatkosten en een zware belastingcontrole 2 jaar geleden deden me bijna de nek om door de fouten van deze zogenaamde ‘boekhouder’. Nalatigheid weliswaar van mijn kant om dit niet te controleren natuurlijk. Overuren moeten draaien om de boetes te betalen, bijna mijn auto moeten verkopen, enzovoort».

Knokken om rond te komen «Natuurlijk liet mijn ego het niet toe dat met de wijde wereld te delen en net wanneer ik al mijn schulden afbetaald had en letterlijk net weer kon ademen kwam corona kijken. Bijna 9 maanden in totaal hebben we de deuren dicht moeten houden. Opgebouwde buffers moeten draineren om rond te komen. Zeker omdat we net dan weer de deuren moesten sluiten voor de tweede lockdown. Ik schaamde me dood, maar ben blijven knokken. Ik heb moeten toekijken hoe collega’s ook bijna overkop gingen en als het niet van mijn familie, vrienden en trouwe volgers was geweest, had het misschien ook anders afgelopen met mij», zucht hij.

Haarproducten Tzinaridis gaf echter niet op en slaagde erin om zijn tattooshop draaiende te houden. Meer nog: hij heeft nu ook een eigen cosmeticalijn: Divinity Cosmetics. Die bestaat voorlopig uit haarproducten voor mannen en vrouwen. «Gelukkig vond ik opnieuw de kracht in mezelf om mijn hoofd omhoog te houden, hoewel het soms makkelijker leek om gewoon te stoppen en op te geven... Maar het zou over mijn lijk geweest zijn dat ik mijn zaak zou sluiten en alles waar ik 6 jaar lang zo hard voor geknokt heb te laten opgaan in rook. Ik moest letterlijk weer van 0 af aan beginnen».