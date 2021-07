OMG! Deze bekende Vlaming doet mee aan ‘De Bachelor’! Waag jij je kans? (video)

In het voorjaar van 2021 konden we genieten van ‘De Bachelorette’, waarin Elke Clijsters uit 15 kandidaten de liefde vond bij Ivan. Jammer genoeg ging het koppel enkele maanden later alweer uit elkaar.

In 2022 komt er een tweede seizoen, maar deze keer staat er een man centraal. Niemand minder dan Fabrizio Tzinaridis, die in 2018 bekend werd als verleider in ‘Temptation Island’, hoopt op die manier de liefde van zijn leven tegen te komen.

Pommeline

Fabrizio is 29 jaar, heeft een zoontje en runt een eigen tattooshop. Hij was een tijdje samen met Pommeline Tillière, maar na een avontuurtje met ‘Temptation Island VIPS’-verleidster Julia kwam hun relatie in 2019 tot een einde. In 2020 had hij een korte relatie met Lotte Vanlingen. Begin dit jaar werd hij nog gelinkt aan een ‘Love Island’-deelneemster, maar dat werd uiteindelijk niets.

