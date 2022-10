Ex-Miss België Celine Van Ouytsel breekt met vriend na overspel: «Ik heb mijn spullen gepakt en ben vertrokken»

Celine Van Ouytsel is opnieuw vrijgezel. Haar vriend heeft haar meermaals bedrogen, wat voor haar een breekpunt was. «Deze schijnvertoning verderzetten: no way», klinkt het.

Een jaar geleden kondigde ‘eeuwige vrijgezel’ Celine Van Ouytsel vol trots aan dat ze eindelijk de liefde gevonden had bij Andreas, een 30-jarige tandarts. Inmiddels is het sprookje over en uit. Reden van hun breuk? Bedrog van zijn kant. En niet één keer, maar meermaals. «Het is waar dat we niet langer een koppel vormen. Ook de reden waarom dat zo is, klopt. Toen ik zelf alles hoorde, kon ik onze relatie niet meer verderzetten. Ik heb mijn spullen gepakt, en ben vertrokken», vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Andere agenda

De 26-jarige schoonheid, die twee jaar geleden verkozen werd tot mooiste vrouw van het land, woonde met Andreas samen in een appartement, maar keert nu terug naar haar ouderlijk huis. Ze vindt het bizar dat ze zo naïef was tijdens haar relatie. «Ik vind het vreselijk dat ik zijn bedrog niet eerder gezien heb. Toen ik zei dat Andreas de man van mijn leven was, meende ik dat. Maar hij had duidelijk een andere agenda. Het is pijnlijk om vast te stellen dat je relatie gebaseerd is op een leugen. Maar deze schijnvertoning verderzetten: no way», besluit ze.

Hieronder een foto van Celine en Andreas van enkele weken geleden.