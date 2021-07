Ex-Miss België Celine Van Ouytsel over haar eerste keer seks: «Ik dacht: is dit het nu?»

In ‘Lotte Gaat Diep' praat Lotte Vanwezemael met bekende Vlamingen over seksgerelateerde onderwerpen. Onlangs was Miss België 2020 Celine Van Ouytsel (24) te gast. Toen Lotte haar vroeg hoe haar eerste keer seks was, herinnerde ze zich dat dat «heel klungelig» was. «Ik weet nog dat ik dacht: ‘is dit het nu? Zo leuk is dat nu toch niet’. Maar ja, dat was ook de eerste keer, dus je weet niet goed wat je doet. Maar het was klungelig, net zoals bij iedereen, denk ik. Maar het was niet zo dat ik dacht: ‘nooit meer’. Dat had ik bij mijn eerste kus wel», klinkt het.

Wasmachine

Bij die eerste kus was ze een jaar of 15-16. «Dat was op een ‘Sweet Sixteen’. Ik wist dat het die dag ging gebeuren. Mijn blokjes waren er ook net af, dus het was de ideale gelegenheid. Maar het was niet leuk. Dat was echt een wasmachine. Een hele lieve jongen, maar nee. Ik weet nog dat mijn mond droog was nadien. Ik dacht: ‘wow, wat was dit? Dit wil ik nooit meer’», lacht ze.

Afkeer van openingszinnen

Celine houdt absoluut niet van openingszinnen. Dat komt misschien ook door het feit dat ze een tijdje vaak dezelfde openingszinnen te horen kreeg. «Dat was nog voor Miss België. Ik kreeg toen tientallen openingszinnen die vaak terugkwamen. Maar er was er eentje bij waarop ik inging omdat ik hem niet begreep. ‘Celine, zou je me kunnen helpen? Ik ben naar de dokter geweest. Ik heb suikerziekte en ze zeggen dat ik inceline (woordspeling rond insuline; red.) moet spuiten’. Ik vond hem eerst grappig, maar toen kwam die nog eens en nog eens en nog eens. En ik dacht: ‘nu is het genoeg geweest’», besluit ze.

Het volledige interview kan je HIER beluisteren.