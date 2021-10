Ex-Miss België Celine Van Ouytsel heeft dan toch de liefde gevonden: «Het is nog pril» (foto)

Een jaar geleden vertelde Celine Van Ouytsel (25) dat ze nog nooit echt een vriend heeft gehad. In het middelbaar was ze even samen met iemand, «maar dat was meer vriendschap». «Ik ben niet bang om alleen te blijven. En als het toch zo is, dan is dat het einde van de wereld niet», klonk ze toen.

Al tijdje bevriend

Gisteren ging ze naar de première van ‘Red Sandra’, waar er op de rode loper plots een man aan haar zijde opdook. Het gaat om ene Andreas, een tandarts, waarmee ze al enkele jaren bevriend is en sinds kort een relatie heeft. «We hebben mekaar enkele jaren geleden leren kennen, op Kerstmis. Sinds dat moment zijn we vrienden, maar een tijdje terug sloeg de vonk echt over. Wanneer dat precies gebeurde? Dat houden we liever voor onszelf, ‘t mag ietwat mysterieus blijven. Laten we het erop houden dat onze relatie nog pril is. We willen de tijd nemen om uit te zoeken waar dit naartoe gaat, maar voelen ons wel goed bij elkaar», vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Miss World

Begin december verblijft Celine drie weken in Puerto Rico voor haar deelname aan Miss World. Jammer genoeg kan Andreas dan niet mee. «Uiteraard had ik het leuk gevonden als Andreas erbij geweest was. Maar dat kan niet. ‘t Is niet toegestaan, en hij moet ook werken. Maar goed, dan kan hij vanuit België des te harder voor me supporteren. ‘t Is hem geraden», knipoogt ze.