Dan toch! Instagram draait update terug na kritiek Kardashians

Het sociale medium van Meta Platforms liet eerder deze maand weten dat de belangrijkste tijdlijn gewijzigd wordt, waardoor gebruikers meer video’s en foto’s te zien krijgen die zij volgens algoritmes leuk kunnen vinden. Die beelden kunnen afkomstig zijn van accounts die wel of niet worden gevolgd door de gebruiker. Deze update heeft verdacht veel weg van die andere populaire app TikTok.

Boycot van Kim en Kylie

Maar die wijzigingen vielen bij veel gebruikers niet in de smaak. Een oproep «om Instagram niet in TikTok te veranderen» ging al snel viraal. Ook zeer populaire gebruikers als Kim Kardashian en Kylie Jenner sloten zich aan bij de kritiek. «Wij willen gewoon schattige plaatjes van onze vrienden zien», luidde de boodschap.

Mosseri reageerde eerder deze week op die kritiek door te stellen dat het slechts «een test» betrof die langzaam verder uitgerold zou worden. In het interview met Platformer komt hij daar echter op terug en stelt hij dat de meeste wijzigingen ongedaan zullen worden gemaakt. «Ik ben tevreden over het risico dat wij hebben genomen», stelt Mosseri, die benadrukt dat «het van belang is om zo nu en dan eens te falen». «We moeten nu gaan uitzoeken hoe we verder gaan en komen terug met een nieuw idee, klinkt het nog.