Waarom ontvangt de nieuwe Instagramupdate zoveel kritiek, met name van celebs?

Instagramgebruikers hebben er genoeg van. De nieuwe versie van het socialemediakanaal heeft veel weg van een minder geslaagde vorm van TikTok en is niet naar ieders smaak. Gebruikers steken hun mening niet onder stoelen of banken en krijgen daarbij de steun van bekende influencers.

«Make Instagram, Instagram Again»

Niet één, maar twee leden van de Kardashian-Jenner clan hebben de petitie «Make Instagram, Instagram Again» in de aandacht gezet. De slogan is een verwijzing naar de beroemde slogan «Make America Great Again die onder andere door Donal Trimp werd gebruikt tijdens zijn eerst presidentiële campagne. Kylie Jenner en Kim Kardashian, die resepectievelijk 361 miljoen en 326 volgers hebben op Instagram, hebben de petitie in hun stories gedeeld. Een duwtje in de rug dat de petitie tienduizenden handtekeningen opleverde.

Meer dan 200.000 handtekeningen

Deze donderdagochtend werden al meer dan 213.000 handtekeningen geregistreerd, terwijl er oorspronkelijk op 200.000 werd gemikt. Dat aantal blijft bovendien voortdurend toenemen. Fotograaf Tati Bruening ligt trouwens aan de oorsprong van de beweging. Zij lanceerde de petitie op 23 juli door hem te delen op haar Instagramprofiel.

Er worden meerdere eisen gesteld in de petitie, waaronder de terugkeer van de chronologische volgorde op de feed: «Het is niet nodig om de zaken ingewikkelder te maken dan ze zijn, we willen simpelweg zien wanneer onze vrienden iets posten. Het mooie aan Instagram was het onmiddellijke. Bij de opkomst van de app leefden we allemaal in het moment, door onze bewte momenten in real time te zien», staat er te lezen op de site Change.org.

«Stop met TikTok nabootsen»

De overeenkomsten, om het woord «kopie» niet te gebruiken, met TikTok worden ook aangekaart. «Probeer niet om TikTok te zijn! We hebben TikTok voor een reden en laten we eerlijk zijn, de enige Reels die je op Instagram ziet zijn gerecycleerde TikTok-video’s en content die iedereen al gezien heeft. Wat is er zo bijzonder aan oude, vervallen content? Niks!» De app heeft meerdere nieuwe functies en formats onthuld, die eerder al beschikbaar waren op TikTok - onder andere korte filmpjes, automatische ondertiteling en de mogelijkheid om in videovorm commentaar te geven.

Meer video, minder foto

Al is het vooral het belang van de foto’s dat wordt aangekaart. Doordat Instagram video’s doordrukt - naar voorbeeld van TikTok - verdwijnen foto’s naar de achtergrond. Veel gebruikers uiten dan ook hun kritiek op het algoritme van Instagram en eisen meer aandacht voor hun content: «Het is niet normaal om het algoritme zomaar aan te passen. Voor heel wat Instagramgebruikers is het platform hun vorm van inkomen en zij worden dus genoodzaakt om heel hun content aan te passen aan het algoritme. De petitie werd trouwens vertaald naar het Engels, Spaans, Poortugees, Duits en Indonesisch.

Instagram antwoordt

Door de toenemende kritiek zag de baas van Instagram zich genoodzaakt om te antwoorden, zoals gebruikelijk met een video die hij publiceerde op zijn eigen account. Adam Mosseri geeft toe dat de nieuwe full screen feed «nog niet zo goed werkt». Hij herinnert eraan dat het nog maar om een test gaat en dat dus nog niet alle gebruikers van de update gebruik kunnen maken. Volgens hem zou de nieuwe Instagram immersiever zijn en aansporen tot engagement.

Hij kaart ook het grootste punt van kritiek aan, namelijk de foto’s. Mosseri herinnert eraan dat de foto’s integraal deel uit blijven maken van Instagrams geschiedenis, maar hij onderstreept ook dat Meta ervoor kiest om in te zetten op video. «Ik zal eerlijk zijn, ik denk echt dat je Instagramfeed steeds meer video’s zal bevatten. We zien het zelfs zonder iets te doen. We zien het zelfs wanner we simpelweg de chronologische volgorde bekijken. Wanneer je ziet wat mensen delen op Instagram, zijn dat steeds meer video’s. Wanneer je kijkt naar wat mensen leuk vinden, consumeren en bekijken op Instagram, zijn dat steeds meer video’s, zelfs zonder ingrijpen van onze kant. We zullen dus steeds meer op deze evolutie inzetten, terwijl we proberen om ook de foto’s te blijven ondersteunen.»

Te veel aanbevolen content?

Mosseri ging ook in op het onderwerp van de aanbevolen content. Volgens hem is het een van de meest efficiënte manieren om content creators te helpen meer mensen te bereiken. Aanbevolen content is content afkomstig van gebruikers die je niet volgt op de app, maar die toch wordt getoond op je feed.

Ondanks de kritiek is Instagram dus niet van plan om z’n strategie wat betreft nieuwe formats en het algoritme aan te passen.

«We worden gedwongen om video’s te posten»

De toespraak van Mosseri slaagde er niet in om gebruikers als influencer James Charles gerust te stellen. «De reden waarom video’s zo populair zijn is omdat we gedwongen worden ze te posten. Het bereik van onze foto’s is teruggevallen met meer dan 90 %. Creators stappen dus over op video, niet uit vrije wil, maar omdat het de enige manier is om mensen te bereiken», reageert hij op Mosseri’s video.