Kim Kardashian reageert op vermoedens dat DEZE foto van haar bewerkt zou zijn

Twee dagen geleden deelde Kim Kardashian een foto waarin ze in een topje poseert voor het zwembad. In de reacties vroegen verschillende mensen zich echter af waar haar navel gebleven was. Daardoor dachten velen dat ze voor de zoveelste keer geblunderd had met Photoshop.

Hoge taille

De 41-jarige realityster liet echter weten dat daar niets van aan is. «Komaan, mensen... Serieus! Zo onnozel om te beweren dat ik mijn navel weggewerkt zou hebben met Photoshop», schrijft ze op Instagram. Ze verduidelijkt dat ze gewoon een onderbroek draagt met hoge taille waardoor haar navel niet zichtbaar is. Met andere woorden: er is geen sprake van Photoshop.