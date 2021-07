Kim Kardashian onder vuur omwille van ‘ongepaste’ outfit tijdens bezoek aan Vaticaan (foto)

Wie al in het Vaticaan is geweest, weet dat er een strikte dresscode geldt. Zo wordt er van toeristen verwacht dat zowel knieën als schouders bedekt worden. Kim Kardashian bezocht het religieuze instituut onlangs in een doorzichtig kleedje waarbij haar schouders en een deel van haar buik ontbloot waren.

Onrespectvol

De 40-jarige realityster krijgt bijgevolg heel wat kritiek op sociale media. Heel wat mensen vinden het niet kunnen dat ze de kledingvoorschriften niet respecteerde. «Wat een ongepaste outfit voor die plek» en «Zo onrespectvol», is de algemene teneur op Twitter.

Geen uitzonderingen

Sommigen zien er dan weer geen graten in. «Ze draagt toch wat ze wil? Het is haar lichaam, toch?», klinkt het ook. Maar ook daar komt commentaar op. «Ben je al eens in het Vaticaan geweest? Daar geldt een strenge dresscode waar niemand vrijgesteld van is», lezen we.