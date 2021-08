Britney Spears deelt opnieuw halfnaakte foto’s: «Nee, ik heb geen borstvergroting gehad»

De afgelopen weken choqueerde Britney Spears haar volgers met foto’s waarop ze uit de kleren gaat. Ook vandaag poseert ze voor de camera in enkel een slipje. Dat doet haar deugd, zo schrijft ze. «Nee mensen, ik heb geen borstvergroting gehad, noch ben ik zwanger. Ik heb borsten in deze foto’s omdat ik stevig gegeten heb. Voordat ik meer foto’s van mijn lichaam deel, moeten jullie mijn visie kennen op het tonen van huid. (...) Als je je in de zomer bijvoorbeeld realiseert dat je in de auto lange mouwen draagt en je doet die uit, dan voel je je meteen beter én denk je eveneens dat je er beter uitziet», klinkt het.

Puurste vorm

De 39-jarige zangeres verwijst in haar uitleg ook naar de moeilijke periode die ze doormaakt(e). Vermoedelijk doelt ze op het feit dat ze sinds 2008 onder het voogdijschap van haar vader staat. Onlangs raakte bekend dat hij na al die jaren eindelijk opstapt als voogd, wat een grote overwinning is voor haar en de #FreeBritney-beweging. «En als jullie zich afvragen waarom ik mijn lichaam NU laat zien? Wel, ik ben naakt geboren en na de moeilijke periode die ik heb doorgemaakt, ben ik op die manier naar mezelf beginnen te kijken. Ik wilde mezelf in een lichtere versie zien, naakt, zoals ik geboren ben. En als ik die pure foto’s dan zie, besef ik dat pijn en tranen niet zijn wie ik ben. Ik ben een vrouw. Een mooie, gevoelige vrouw die zichzelf wil aanschouwen in haar puurste vorm. Nee, ik ga geen halfnaakte foto’s blijven posten voor de rest van mijn leven, want dat zou maar saai zijn, maar het helpt wel om jezelf te verlichten», besluit ze.

