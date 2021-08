BYE BYE. Vader van Britney Spears is niet langer haar voogd

Jamie Spears, de vader van popzangeres Britney Spears (39), stapt op als haar voogd. Dat berichten Amerikaanse media, op basis van rechtbankdocumenten. Jamie Spears zou donderdag bij de rechtbank in Los Angeles een verklaring ingediend hebben om zich terug te trekken. De advocaat van Jamie Spears zegt dat de beslissing is ingegeven door het «publiekelijke conflict» met zijn dochter.

De advocaat van Britney Spears, Mathew Rosengart, spreekt van een grote overwinning voor zijn cliënte. Haar vader zal onmiddellijk opstappen als voogd, zegt hij in een mededeling, die het gespecialiseerde tijdschrift Variety publiek maakte. Rosengart vroeg de rechtbank in juli om het voogdijschap af te nemen van de vader.

Financiën

Britney Spears staat sinds 2008 onder het voogdijschap van haar vader, nadat ze wegens privé- en professionele problemen een inzinking had gekregen. Eerst beheerde Jamie Spears het vermogen en de privézaken van zijn dochter. In 2019 ging hij het kalmer aan doen, maar hij bleef verantwoordelijk voor de financiën. Voor de persoonlijke zaken van de zangeres, waaronder medische aangelegenheden, is Jodi Montgomery medevoogd.