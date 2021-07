Britney Spears trekt kleren uit op Instagram: «Ze is vrij!» (foto’s)

Doorgaans kijken Britney’s volgers zeer argwanend naar wat er op haar Instagram-pagina verschijnt, maar deze keer lijken velen van haar fans uitsluitend lovend. De zangeres poseert voor enkele kiekjes met enkel een jeansshort aan en haar handen voor haar borsten.

De foto’s zijn inmiddels al bijna 3 miljoen keer geliket. Britney’s volgers reageren dan ook enthousiast en zijn blij dat de zangeres probeert los te breken uit de voogdij van haar vader. «Ze is vrij», klinkt het. Ook Paris Hilton steunt haar beroemde collega met een comment geheel in eigen stijl: «Dat is heet».

Geen eigen leven

Sinds Britney’s inzinking in 2008, staat de zangers onder het toezicht van haar vader, Jamie Spears. Haar vader zou dan ook alles in haar leven bepalen, zowel zakelijk als privé. Bit Bit is momenteel met hem in een rechtszaak verwikkeld, omdat ze onderuit zijn bewindvoering wil komen.