Ruim 90 procent van het Great Barrier Reef is verbleekt door hittegolf

Ongeveer 91 procent van het Australische Great Barrier Reef is verbleekt als gevolg van een hittegolf in de Australische zomer. Dat staat te lezen in een overheidsrapport dat dinsdag werd gepubliceerd.

Van de 719 onderzochte riffen vertonen er 654 tekenen van koraalverbleking. Dit is de eerste keer dat het grootste koraalrif ter wereld door een verbleking op die schaal getroffen wordt tijdens La Nina, een klimaatverschijnsel dat normaal zorgt voor abnormaal lage watertemperaturen. Het rapport wijst op de impact van de klimaatverandering op het koraalrif. «Klimaatverandering neemt enkel toe en het rif lijdt nu al onder de gevolgen ervan.» Dit is de vierde verblekingsgolf die het rif treft sinds 2014.

Bedreiging

De Great Barrier Reef Marine Authority onderzocht tijdens de Australische zomer van september 2021 en maart 2022 het rif. Daaruit bleek dat het water sinds eind december opwarmde en dat de drie belangrijkste zones van het rif door die opwarming getroffen werden. Door het warme water verdwijnen de algen die het koraal de kenmerkende heldere kleur geeft en ontstaat er verbleking. Onder de juiste omstandigheden kan het koraal zich herstellen, maar «ernstig verbleekte koralen hebben een hoger sterftecijfer», staat te lezen in het rapport.

De publicatie van het rapport vond tien dagen voor de federale verkiezingen in Australië plaats. Het hoofdthema van de verkiezingen op 21 mei is klimaatverandering. Daarnaast zal Unesco in juni beslissen of het Great Barrier Reef als bedreigd gebied wordt opgenomen.