Australië investeert fors in Great Barrier Reef

De investering volgt op verschillende miljardeninvesteringen die Australië de afgelopen jaren in het Great Barrier Reef deed. «We ondersteunen hiermee de gezondheid van het rif en tegelijkertijd de economische toekomst van toeristen, horeca-ondernemers en lokale gemeenschappen in Queensland», aldus de conservatieve Morrison in een verklaring. Hij heeft de afgelopen jaren weinig gedaan om klimaatverandering aan te pakken en is een voorstander van het gebruik van fossiele brandstoffen en controversiële kolenmijnen.

Te weinig actie

Vorig jaar wist Australië ternauwernood te voorkomen dat het enorme rif op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed werd geplaatst. De VN-organisatie overwoog dit omdat Australië haar inziens te weinig deed om de waterkwaliteit te verbeteren en klimaatdoelstellingen te behalen om zo het koraal te beschermen.