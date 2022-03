Great Barrier Reef lijdt opnieuw onder verbleking

Het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, wordt opnieuw getroffen door een algemene verbleking. Een van de oorzaken is de bovengemiddelde oceaantemperatuur voor de kust van Noordoost-Australië.

«In het hele mariene park is verbleking geconstateerd», aldus de Great Barrier Reef Authority in haar wekelijkse update.

Opwarming

Het fenomeen, dat leidt tot verkleuring, wordt veroorzaakt door stijgende watertemperaturen - een gevolg van de opwarming van de aarde - die leiden tot de uitdrijving van symbiotische algen die het koraal zijn heldere kleur geven.

Uit bewakingsvluchten boven het rif, dat een gebied van 2.300 km beslaat, is gebleken dat het rif schade heeft opgelopen door hittestress, aldus de Authority.

In de loop van de week lagen de zeetemperaturen in het hele mariene park tussen 0,5 en twee graden Celsius boven het gemiddelde, terwijl in het uiterste noorden en de kustgebieden temperaturen tussen twee en vier graden boven het gemiddelde werden geregistreerd. De Authority meldt «vroegtijdige sterfte waar de hittestress het grootst was».

Unesco

De alarmerende berichten komen op een moment dat Unesco een inspectie van de site zal uitvoeren om de gezondheid ervan te controleren. Als de resultaten van de missie, die in juni 2022 aan het Werelderfgoedcomité moeten worden voorgelegd, negatief uitvallen, kan het rif op de lijst van bedreigde locaties worden geplaatst, aldus de Unesco.

Toen de VN in 2015 dreigden de status van het Great Barrier Reef, dat sinds 1981 op de Werelderfgoedlijst staat, te verlagen, lanceerde Australië een investeringsplan van miljarden dollars om de achteruitgang van het rif tegen te gaan.

Maar sindsdien heeft het rif zwaar geleden na drie zeer ernstige perioden van koraalverbleking, in 2016, 2017 en 2020.

98 % aangetast

Volgens een recente studie heeft de verbleking sinds 1998 98 procent van het Australische Groot Barrièrerif aangetast. «Dit toont aan onder welke constante druk ons rif vandaag staat door de opwarming van de aarde», zegt Lissa Schindler van het Australische Marine Conservation.

«Een gezond rif kan zich herstellen van koraalverbleking, maar dat kost tijd. Door de toename van de frequentie van hittegolven op zee, die hoofdzakelijk te wijten is aan de verbranding van kolen en gas, zal het die tijd niet hebben», zo legt ze uit.

De Australische economie is nog steeds sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen.