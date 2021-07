Gevaccineerd en misschien toch besmet? Let dan op voor DIT symptoom

Wie gevaccineerd is en toch besmet met het coronavirus, heeft meer kans om een welbepaald licht symptoom te ontwikkelen dan coronapatiënten die niet gevaccineerd zijn. Dat heeft onderzoek van het King’s College London uitgewezen. Het symptoom is niet erg vervelend voor wie het heeft, maar voor anderen kan het wel gevaarlijk zijn.

Wie gevaccineerd is, kan helaas nog steeds besmet geraken met het coronavirus. Dat is echter niets om je zorgen over te maken, want de kans dat je er ernstig ziek van wordt is dankzij het spuitje miniem. Krijg je als volledig gevaccineerd persoon corona, dan ervaar je waarschijnlijk geen symptomen, of milde symptomen die ook minder lang blijven aanhouden. Maar er is wel één symptoom dat vaker voorkomt bij gevaccineerden dan bij niet-gevaccineerden, zo blijkt uit Britse data.

Mensen die gevaccineerd zijn en toch positief testen, geven vaker aan dat ze niezen tegenover mensen die niet gevaccineerd zijn. «Dit suggereert dat wanneer je veel niest zonder verklaring en je al gevaccineerd bent, dat dat een teken kan zijn van Covid-19», zo staat te lezen op de Britse website van de Covid-19-symptoomstudie.

Besmettingsgevaar

En hoewel niezen voor je eigen gezondheid niet zo gevaarlijk is, is het wel een uitgelezen manier om anderen te besmetten, want je verspreidt veel virusdruppeltjes. Voel je een nies opkomen, pak dan meteen een zakdoekje of nies in je elleboog.