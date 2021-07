Word je dommer door coronabesmetting? Ook volledig genezen patiënten scoren slechter op cognitieve tests

Het onderzoek van de Britse BBC, de ‘Great British Intelligence Test’, had eigenlijk enkel als doel om de individuele cognitieve sterktes van de Britten in kaart te brengen - naar een verband met corona werd dus niet nadrukkelijk gezocht. Maar de vraag of iemand al een bevestigde coronabesmetting had doorgemaakt, zat wel in het pakket achtergrondvragen die achteraf werden ingevuld. Van de meer dan 81.300 mensen die de cognitieve testen over onder andere redenering en probleemoplossend vermogen hadden afgelegd, gaven er 500 aan besmet te zijn geweest met corona. En uit een afzonderlijke analyse van het onderzoek, gepubliceerd in het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet, bleek dat mensen die corona hadden gehad beduidend slechter scoorden dan andere deelnemers van dezelfde leeftijd en met hetzelfde sociaaleconomische profiel. De verschillen in score waren volgens de onderzoekers niet aanwezig voor de deelnemers al dan niet corona hadden gehad. Factoren als vermoeidheid, depressie of angst bij de deelnemers hadden overigens geen impact op de resultaten.

Long covid

Binnen de groep slecht scorende coronapatiënten was er ook nog een onderscheid. Zij die opgenomen waren in het ziekenhuis en beademing hadden moet krijgen, presteerden het slechtst. Sterker nog: ze scoorden zelfs slechter dan deelnemers die ooit een beroerte hadden gehad of deelnemers met leerstoornissen. Vertaald naar een klassieke IQ-test gaat het wat dat laatste betreft om een verschil van maar liefst 7 IQ-punten.

Maar ook de mensen met een bevestigde coronabesmetting die gewoon thuis hadden kunnen uitzieken, scoorden slechter dan de deelnemers die geen corona hadden gehad - zij het wel minder slecht dan de coronapatiënten die in het ziekenhuis hadden gelegen.

Het is al langer bekend dat sommige coronapatiënten die last hebben van ‘long covid’, dat wil zeggen coronasymptomen die lang na de besmetting blijven aanhouden, ook geheugenproblemen, concentratieproblemen en een zogenaamde hersenmist ervaren. Niet alle slecht scorende coronapatiënten uit het onderzoek hadden echter last van long covid: ook zij die aangaven volledig genezen te zijn van alle symptomen presteerden slechter. Het maakte bij die groep ook geen verschil hoe lang de infectie al geleden was.