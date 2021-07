Experten leggen uit waarom volledig gevaccineerden nog vaak besmet geraken: «Het verrast me helemaal niet»

In Nederland, waar grote delen van het land donkerrood kleuren, komen 1 op de 10 positieve coronatesten van mensen die al volledig gevaccineerd zijn. Dat wekt soms nog verbazing op, want biedt een vaccin dan geen bescherming? Vaccinoloog Pierre Van Damme (Uantwerpen), coronacommissaris Pedro Facon en viroloog Steven Van Gucht zetten de puntjes op de i.

In Nederland gaat het van kwaad naar erger met de coronacijfers: de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel kleuren donkerrood op de Europese coronakaart. En dat terwijl de vaccinatiecampagne er goed loopt. Onze noorderburen zijn schijnbaar verrast dat volledig gevaccineerden toch nog besmet geraken met het coronavirus, maar hier hebben de experten er nooit doekjes om gewonden. «Het klinkt misschien verwarrend, maar dat is altijd onze communicatie geweest. Er is nooit beweerd geweest dat het risico op besmetting volledig weg is», zegt coronacommissaris Pedro Facon in Het Laatste Nieuws.

De besmettelijkere deltavariant zorgt er wel voor dat volledig gevaccineerden iets makkelijker alsnog het coronavirus oplopen. «Dat komt omdat er bij de deltavariant meer viruspartikels doorgegeven worden. Elk vaccin verlaagt dat aantal partikels drastisch, maar het blijft net iets meer dan bij de ‘gewone' of de Britse variant. Daarom kunnen gevaccineerden toch nog positief testen en het virus doorgeven», legt Pierre Van Damme uit.

Geen ernstige ziekte

Het allerbelangrijkste is echter dat een besmetting als gevaccineerde niet betekent dat je er ook ziek van wordt. «De kans dat je erg ziek wordt, is zo goed als verwaarloosbaar», zegt Van Damme in De Morgen. «Vaccinatie dient vooral tegen het oplopen van ernstige ziekte. Daarvoor zijn ze ontwikkeld. Bescherming tegen besmetting zal er ook wel zijn, maar slechts gedeeltelijk», zegt ook viroloog Steven Van Gucht in Het Nieuwsblad.

Van Gucht maakt zich geen zorgen om de opmars van de deltavariant bij gevaccineerden. «Dit is gewoon tekstboek virologie», zegt hij. «Dit is ook wat er elk jaar gebeurt met andere respiratoire virussen. In die zin verrast het me helemaal niet.» Volgens de viroloog zijn de snelle versoepelingen in sommige Europese landen, waaronder Nederland, de schuldige voor de daar stijgende besmettingscijfers - eerder dan de deltavariant. «De vaccinatiegraad in België ligt iets hoger dan bij de noorderburen, maar niet veel. Het aantal besmettingen in Nederland ligt wel vijf keer hoger. Dat terwijl de deltavariant in beide landen dominant is. Moest de effectiviteit van het vaccin en de deltavariant daar voor iets tussenzitten, dan zou het probleem bij ons even groot moeten zijn.»

Blijven vaccineren blijft hoe dan ook de oplossing. «We moeten ervoor zorgen dat je als gevaccineerde minder kans hebt om met het virus in contact te komen, en dat doe je door zoveel mogelijk mensen in te enten – dan zal er ook minder virus circuleren», besluit Van Damme in De Morgen.