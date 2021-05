Op zoek naar vrienden voor je coronabubbel? Deze app helpt je ze te vinden

Met mensen afspreken in coronatijden is niet gemakkelijk. ‘Join My Bubble’ biedt hier een goede oplossing voor. De applicatie maakt het mogelijk om zowel virtueel als in real life af te spreken in bubbels. ‘Join My Bubble’, ontwikkeld door een naar België uitgeweken Londenaar, is als eerste in ons land beschikbaar.

Belgen die kampen met eenzaamheid kunnen binnenkort gebruikmaken van een app om hun dagen wat socialer te maken: ‘Join My Bubble’. De bedenker is Christopher Tournis Gamble, een Londenaar die in België neerstreek.

Dankzij ‘Join My Bubble’ kan je opnieuw mensen leren kennen, en dat op en coronaveilige manier. De bedoeling van de app is om af te spreken met nieuwe mensen en dan samen met hen bubbel te vormen. Dat kan zowel virtueel als in real life. Je kan jezelf ook aansluiten bij een groepje dat al bestaat.

De app is voorlopig enkel nog in België beschikbaar, maar later zal dat ook in het buitenland geval zijn.

Erg nodig

De nood aan een app als ‘Join My Bubble’ is erg hoog. Steeds meer mensen voelen zich eenzaam door de coronapandemie. Uit een recente enquête van Sciensano blijkt dat een derde (29 procent) van de Belgische bevolking last heeft van ernstige eenzaamheid.

Join My Bubble is gratis beschikbaar voor iOS .