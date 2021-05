Van deze vijf opvallende datingapps zal je mond openvallen

Ben je Tinder beu? Of ben je op zoek naar een leuke datingapp? Het is niet gemakkelijk om een app te vinden die je bevalt. Hier vind je de meeste opvallende.

Monet

Foto Gratisdatingapps

Op Monet verzenden gebruikers tekeningen naar elkaar om een gesprek te starten. Wanneer twee gebruikers met elkaar matchen, dan kunnen ze berichten en tekeningen over en weer sturen. De app is ontwikkeld door twee studenten van Pennsylvania State University. Op Monet kan je er ook voor kiezen om vrienden te vinden.

Gleeden

Foto News18

Gleeden is opgericht door vrouwen en komt uit Frankrijk. De app is gemaakt voor vrouwen die al een relatie hebben en een affaire willen met een andere man.

Vegalove

Foto Gratisdatingtips

Vegalove wordt gebruikt door mensen die vegetarisch of veganistisch zijn. Je vindt er allemaal mensen die dezelfde levensstijl als jij hebben. Op de app kan je zowel de liefde als vriendschap vinden. In het begin is de app gratis, daarna betaal je minimaal vijf euro per maand.

Bumble

Foto Masterflirt

Bumble is vergelijkbaar met Tinder. Het enige verschil met Tinder is, is dat vrouwen altijd de eerste stap zetten bij het starten van een gesprek. Als je het gesprek niet binnen de vierentwintig uur beantwoordt dan verdwijnt je match voorgoed.

Catinder

Foto Getty Images

Er bestaan niet alleen datingapps voor mensen maar ook voor dieren. Deze app heet Catinder. De app werkt helemaal hetzelfde als Tinder.

Als je swipet naar rechts dan krijg je meer informatie over de kat. Swipe je naar links dan bedank je. De katten die op de app zitten, verblijven allemaal in een dierenasiel. De bedoeling van Catinder is dus eigenlijk dat je een kat vindt die bij je past en het ook nog eens uit het dierenasiel haalt.