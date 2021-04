Bijna twee op vijf twintigers heeft last van depressieve gevoelens

Het mentale welbevinden van de Belgen blijft lijden onder de nu al meer dan een jaar durende coronapandemie. Dat blijkt dinsdag ook uit de bevindingen van de zesde COVID-19-gezondheidsenquête die Sciensano uitvoerde. Een kwart van de bevolking ervaart angstproblemen of depressie, het meest getroffen is de leeftijdsgroep 18 tot 29. Daarnaast is er ook een toename van huiselijk geweld, opnieuw vooral bij jongvolwassenen.

In de groep van 18 tot 29-jarigen heeft 34 procent last van angst en 38 procent van depressie. Bij de vrouwelijke twintigers meldt maar liefst 40 procent gevoelens van angst en depressie. Sinds het begin van de epidemie heeft een kwart van alle bevraagden zelfmoordgedachten gehad, en 7 procent geeft aan een zelfmoordpoging te hebben ondernomen.

Het zijn echter de oudere leeftijdsgroepen (30-49 en 50-64) die het meest klagen over een verstoord sociaal leven. Voor de hele bevolking zegt 63 procent ontevreden te zijn over hun huidige sociale contacten, bijna een derde (29 procent) meldt ernstige eenzaamheid. “We zien dat de bevolking nog steeds gedestabiliseerd is en psychologisch op de proef gesteld wordt”, zegt onderzoeker Stefaan Demarest.

Huishoudelijk geweld

In april 2020 meldde 4 procent van de Belgen die niet alleen woont het slachtoffer te zijn geweest van huishoudelijk geweld. In deze editie van de gezondheidsenquête is dat al 6 procent. Ook hier is de jongste bevolkingsgroep het hardst getroffen (12 procent). Het gaat daarbij meestal over verbaal of psychisch geweld, maar een op de vijf onderging ook fysiek of seksueel geweld.

Verslapte aandacht voor maatregelen

Uit de enquête blijkt verder ook dat het alsmaar moeilijker wordt om de maatregelen te blijven respecteren. Vooral de regel van één knuffelcontact en de sociale afstand van 1,5 meter schieten erbij in. De helft van de personen die afwijken van bepaalde geldende maatregelen, vindt dat deze te streng zijn. Toch zeggen twee op de drie dat ze wel opletten het virus niet te verspreiden.

Voor deze nieuwe editie van Sciensano’s gezondheidsenquête werden tussen 18 en 25 maart 20.000 mensen bevraagd.