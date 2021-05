Sven uit ‘Blind Getrouwd’ heeft de liefde gevonden: “Het is dik aan tussen ons” (foto)

Sven Soetens, die in ‘Blind Getrouwd’ tevergeefs gekoppeld werd aan Veerle, heeft intussen een nieuwe relatie. Hij is samen met Petra, de zaakvoerster van een reisorganisatie voor singles en éénoudergezinnen.

Tussen Veerle en Sven werd het niets in ‘Blind Getrouwd’. De twee stapten zelfs vervroegd uit het experiment. Maar intussen heeft Sven Soetens (50) dan toch de liefde gevonden. Hij is sinds kort samen met Petra Michiels, de 46-jarige zaakvoerster van Tomeeto, een reisorganisatie voor singles en éénoudergezinnen.

Niet altijd wandelen

De twee begonnen drie maanden geleden te daten en besloten om samen een podcast te maken over hun liefdeservaringen. “Drie maanden geleden gingen we voor het eerst op date. En om niet altijd weer te wandelen, besloten we om samen een podcast te maken. Resultaat: de podcast is af en tussen ons is het dik aan”, knipoogt Sven op Instagram.

Schone lei

Sven is drie keer getrouwd geweest in zijn leven, Petra één keer. Voor ze Sven leerde kennen, was ze zeven jaar single. In hun podcast hebben ze het onder meer over de fases die mensen doorlopen nadat ze terug alleen komen te staan. “Ik denk dat we heel blij mogen zijn met elkaar. Dat we allebei die zeven fases echt hebben doorgaan en er openhartig over zijn geweest. Nu starten we met een propere lei. Wanneer gaan we trouwen?”, besluit Sven.

Instagram Stories / @svensoetens